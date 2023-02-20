Новий прем'єр Молдови закликав до демілітаризації Придністров'я

Про це інформує tv8.md.

Прем'єр Молдови наголосив, що невизнане Придністров'я має бути "демілітаризоване шляхом евакуації російських військ і демілітаризації місцевих жителів". Після цього їх треба буде економічно й соціально інтегрувати.

"Ми маємо домогтися однієї фундаментальної речі - демілітаризації. Після цього слідує все інше, і дуже важлива економічна та соціальна інтеграція наших громадян, які там перебувають, але на першому місці - демілітаризація. Це залежить від багатьох речей, але в якийсь момент це буде вирішено", - сказав Речан.

Він додав, що зараз у Молдові триває гібридна війна. За його словами, Москва намагається захопити демократичні процеси та змінити європейський курс країни. Тож Речан закликав громадян Молдови не ігнорувати "реальні загрози ескалації або військових, або гібридних операцій". Він наголосив, що треба відкалібрувати обороноздатність країни так, щоб будь-якому агресору було важко напасти на них.

"Ми не можемо вдавати, що небезпеки нереальні, що нам не потрібно зміцнювати можливості для захисту країни. Ми оголосили себе нейтральними, але якщо хтось спробує напасти на нас, що ми робитимемо, брати сумки та бігти? Безвідповідально ігнорувати небезпеки і вводити суспільство в оману стосовно того, що цих небезпек не існує", - наголосив Речан.