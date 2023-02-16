Парламент Молдови проголосував за новий уряд на чолі з Речаном
Депутати парламенту Молдови затвердили новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Доріном Речаном, колишнім очільником МВС та секретарем місцевого РНБО
Про це повідомило молдовське видання Newsmaker.
За призначення кабміну Речана проголосували 62 депутати керівної партії "Дія і солідарність". Парламентська опозиція не підтримала повноваження нового уряду.
Кабінет Речана складатиметься з 10 чоловіків і семи жінок. При цьому нових облич у його уряді буде лише четверо.
Представляючи команду у парламенті в четвер, Речан розповів про три пріоритети уряду: дисципліна і порядок у державних установах; економічний розвиток; мир і стабільність.
Він також зазначив, що до кінця року уряд має чітке завдання відкрити переговори про вступ до Європейського Союзу та прискорити зміни, необхідні для того, щоб Молдова стала повноправним членом Європейського Союзу.
Новий прем'єр також зазначив, що Молдова все ще є об'єктом гібридних атак. " Ми очікуємо, що інтенсивність зросте ще більше в найближчий період, але у нас також є установи, готові впоратися", - заявив він.
Речан також пообіцяв почати денонсувати угоди, укладені в межах СНД.
- Нагадаємо, 10 лютого прем'єрка Наталія Гаврилиця оголосила про відставку. Після цього президентка Мая Санду висунула на посаду глави уряду кандидатуру свого чинного радника з питань оборони і національної безпеки Доріна Речана та секретаря місцевого РНБО.
- Ротації в уряді Молдови відбуваються на фоні намірів дестабілізувати країну з боку Росії. Про це повідомив Володимир Зеленський, а згодом підтвердили західні партнери та у самій Молдові.
- Напередодні кандидат у прем'єр-міністри Молдови Дорін Речан озвучив склад свого уряду, який він представив сьогодні, 16 лютого, в парламенті.
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