Кандидат у прем'єри Молдови секретар РНБО Речан представив свій уряд

Про це повідомляє Newsmaker.

"Разом із цією командою я завтра піду до парламенту, щоб презентувати програму уряду і попросити підтримку депутатів", - написав Речан на своїй сторінці у Facebook.

Уряд складається з 15 осіб, з яких нових міністрів лише четверо: Віктор Парліков – міністр енергетики, Лілія Дабіжа – міністр інфраструктури та регіонального розвитку, Вероніка Михайлов-Морару – міністр юстиції, Вероніка Сірецяну-Врагалев – міністр фінансів.

Ніку Попеску зберіг посаду міністра закордонних справ і євроінтеграції, він також буде одним із трьох віцепрем'єрів.

Міністром оборони Молдови залишається Анатоліє Носатий.