Кандидат у прем'єри Молдови секретар РНБО Речан представив свій уряд
Кандидат у прем'єр-міністри Молдови Дорін Речан опублікував склад свого уряду, який він представить 16 лютого в парламенті
Про це повідомляє Newsmaker.
"Разом із цією командою я завтра піду до парламенту, щоб презентувати програму уряду і попросити підтримку депутатів", - написав Речан на своїй сторінці у Facebook.
Уряд складається з 15 осіб, з яких нових міністрів лише четверо: Віктор Парліков – міністр енергетики, Лілія Дабіжа – міністр інфраструктури та регіонального розвитку, Вероніка Михайлов-Морару – міністр юстиції, Вероніка Сірецяну-Врагалев – міністр фінансів.
Ніку Попеску зберіг посаду міністра закордонних справ і євроінтеграції, він також буде одним із трьох віцепрем'єрів.
Міністром оборони Молдови залишається Анатоліє Носатий.
- Нагадаємо, 10 лютого прем'єрка Наталія Гаврилиця оголосила про відставку. Після цього президентка Мая Санду висунула на посаду глави уряду кандидатуру свого чинного радника з питань оборони і національної безпеки Доріна Речана та секретаря місцевого РНБО.
- Ротації в уряді Молдови відбуваються на фоні намірів дестабілізувати країну з боку Росії. Про це повідомив Володимир Зеленський, а згодом підтвердили західні партнери та у самій Молдові.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.06
-
EUR
Купівля 41.74Продаж 42.56
- Актуальне
- Важливе