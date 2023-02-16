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Кандидат у прем'єри Молдови секретар РНБО Речан представив свій уряд

16 лютого, 2023 четвер
00:29
Світ Мая Санду та Дорін Речан

Кандидат у прем'єр-міністри Молдови Дорін Речан опублікував склад свого уряду, який він представить 16 лютого в парламенті

Про це повідомляє Newsmaker.

"Разом із цією командою я завтра піду до парламенту, щоб презентувати програму уряду і попросити підтримку депутатів", - написав Речан на своїй сторінці у Facebook.

Уряд складається з 15 осіб, з яких нових міністрів лише четверо: Віктор Парліков – міністр енергетики, Лілія Дабіжа – міністр інфраструктури та регіонального розвитку, Вероніка Михайлов-Морару – міністр юстиції, Вероніка Сірецяну-Врагалев – міністр фінансів.

Ніку Попеску зберіг посаду міністра закордонних справ і євроінтеграції, він також буде одним із трьох віцепрем'єрів.

Міністром оборони Молдови залишається Анатоліє Носатий.

  • Нагадаємо, 10 лютого прем'єрка Наталія Гаврилиця оголосила про відставку. Після цього президентка Мая Санду висунула на посаду глави уряду кандидатуру свого чинного радника з питань оборони і національної безпеки Доріна Речана та секретаря місцевого РНБО.
  • Ротації в уряді Молдови відбуваються на фоні намірів дестабілізувати країну з боку Росії. Про це повідомив Володимир Зеленський, а згодом підтвердили західні партнери та у самій Молдові.
Молдова
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