Прем'єр-міністр та уряд Молдови йдуть у відставку
Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця оголосила про свою відставку та відставку свого уряду, проте причини такого рішення не назвала
Про це Гаврилиця заявила під час пресконференції.
Вона зазначила, що її команда була "конструктивними людьми з досвідом в галузях економіки та інвестицій". За її словами, разом з цією командою Молдова подолала газову кризу.
Також Гаврилиця наголосила, що за час її роботи уряд зміг зберегти спокійну ситуацію в районі Придністров'я та пройти через кризу біженців. Крім того, під час її роботи прем'єркою Молдова змогла підвищити заробітні плати та досягти статусу кандидата в члени ЄС.
"Я вірю в Молдову, я вірю у вас, народе цієї країни. Ми досягнемо успіху в усьому, що запланували", - сказала колишня прем'єрка й додала, що йде з посади з відчуттям виконаного боргу.
Гаврилиця також закликала народ Молдови зберігати єдність і солідарність, щоб "перетворити Молдову на європейську державу".
- 21 січня стало відомо, що в Молдові на тлі повномасштабної війни в Україні обговорюють можливість відійти від нейтрального статусу та вступити до "більшого альянсу".
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