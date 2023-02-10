Прем'єр-міністр та уряд Молдови йдуть у відставку

Про це Гаврилиця заявила під час пресконференції.

Вона зазначила, що її команда була "конструктивними людьми з досвідом в галузях економіки та інвестицій". За її словами, разом з цією командою Молдова подолала газову кризу.

Також Гаврилиця наголосила, що за час її роботи уряд зміг зберегти спокійну ситуацію в районі Придністров'я та пройти через кризу біженців. Крім того, під час її роботи прем'єркою Молдова змогла підвищити заробітні плати та досягти статусу кандидата в члени ЄС.

"Я вірю в Молдову, я вірю у вас, народе цієї країни. Ми досягнемо успіху в усьому, що запланували", - сказала колишня прем'єрка й додала, що йде з посади з відчуттям виконаного боргу.

Гаврилиця також закликала народ Молдови зберігати єдність і солідарність, щоб "перетворити Молдову на європейську державу".