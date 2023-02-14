Про це пишуть росЗМІ.

Захарова назвала заяви Києва та Кишинева "необґрунтованими і бездоказовими".

"Це у стилі класичних прийомів, які нерідко використовують США, інші країни Заходу і Україна - спочатку звинуватити з посиланням на нібито закриту розвідувальну інформацію, а потім використовувати її для виправдання власних незаконних дій… Справжня мета Києва, який запустив дезінформацію про "російський план дестабілізації Молдови" - втягнути Кишинів у жорстке протистояння з Росією. А влада Молдови підтверджує цей фейк, щоб із використанням міфу про російську загрозу відвернути увагу від внутрішніх проблем, створених передусім провальним соціально-економічним курсом чинної влади, посилити боротьбу з інакодумством та політичними опонентами", - заявила Захарова.

Речниця МЗС РФ запевнила Маю Санду у відсутності планів Кремля захопити Молдову.