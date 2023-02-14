У Кремлі відреагували на інформацію української розвідки про намір РФ здійснити держпереворот у Молдові
Речниця МЗС РФ Марія Захарова стверджує, буцімто Кремль не намагався здійснити держпереворот у Молдові, натомість Київ хоче втягнути свого сусіда у війну з Росією
Про це пишуть росЗМІ.
Захарова назвала заяви Києва та Кишинева "необґрунтованими і бездоказовими".
"Це у стилі класичних прийомів, які нерідко використовують США, інші країни Заходу і Україна - спочатку звинуватити з посиланням на нібито закриту розвідувальну інформацію, а потім використовувати її для виправдання власних незаконних дій… Справжня мета Києва, який запустив дезінформацію про "російський план дестабілізації Молдови" - втягнути Кишинів у жорстке протистояння з Росією. А влада Молдови підтверджує цей фейк, щоб із використанням міфу про російську загрозу відвернути увагу від внутрішніх проблем, створених передусім провальним соціально-економічним курсом чинної влади, посилити боротьбу з інакодумством та політичними опонентами", - заявила Захарова.
Речниця МЗС РФ запевнила Маю Санду у відсутності планів Кремля захопити Молдову.
- Раніше президентка Мая Санду заявила про намір РФ здійснити держпереворот у Молдові. Цьому передувало те, що український лідер Володимир Зеленський передав Санду документи, які підтверджують наміри РФ.
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