Про це написала народна депутатка України Ніна Южаніна.

Вона пояснила, що у березні 2022 року Верховна Рада України звільнила від податку на доходи фізичних осіб та військового збору благодійну допомогу, яка надається протягом дії воєнного стану учасникам бойових дій – військовослужбовцям; працівникам підприємств, установ, організацій, сил цивільного захисту, які беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки та оборони, і членам їх сімей.

"Тобто лише у період воєнного стану і без членів сімей для учасників бойових дій – військовослужбовців Цей дисбаланс виправляємо, — написала Южаніна. - Очевидно, нагальною вже є потреба підтримувати членів сімей учасників бойових дій, які були поранені чи загинули на війні з ворогом".

Законопроєкт пропонує впровадити підтримку членів сімей учасників, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, загинули, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих на цій війні.

"Аналогічна норма діяла в ПК з 2014 року щодо благодійної допомоги, яка надається на користь учасників АТО та ООС або на користь членів сімей таких учасників у подібних випадках", - нагадала нардепка.

Ніна Южаніна сподівається, що законопроєкт має швидко пройти шлях розгляду і підписання.

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