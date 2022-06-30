У парламенті з'явився законопроєкт про звільнення від оподаткування благодійної допомоги членів сімей учасників бойових дій - військовослужбовців
Чинний закон передбачає таку норму лише у період воєнного стану і без членів сімей для учасників бойових дій – військовослужбовців
Про це написала народна депутатка України Ніна Южаніна.
Вона пояснила, що у березні 2022 року Верховна Рада України звільнила від податку на доходи фізичних осіб та військового збору благодійну допомогу, яка надається протягом дії воєнного стану учасникам бойових дій – військовослужбовцям; працівникам підприємств, установ, організацій, сил цивільного захисту, які беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки та оборони, і членам їх сімей.
"Тобто лише у період воєнного стану і без членів сімей для учасників бойових дій – військовослужбовців Цей дисбаланс виправляємо, — написала Южаніна. - Очевидно, нагальною вже є потреба підтримувати членів сімей учасників бойових дій, які були поранені чи загинули на війні з ворогом".
Законопроєкт пропонує впровадити підтримку членів сімей учасників, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, загинули, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих на цій війні.
"Аналогічна норма діяла в ПК з 2014 року щодо благодійної допомоги, яка надається на користь учасників АТО та ООС або на користь членів сімей таких учасників у подібних випадках", - нагадала нардепка.
Ніна Южаніна сподівається, що законопроєкт має швидко пройти шлях розгляду і підписання.
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