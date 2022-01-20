У Печерському районі Києва сталася пожежа, є потерпіла
У четвер, 20 січня, у київській багатоповерхівці на Печерську сталася пожежа
Про це повідомляють Вартові Еспресо.
На вулиці Діловій, 6 сталася пожежа у багатоповерхівці.
Зі слів свідків, у квартирі на момент пожежі знаходилася жінка, яка не може самостійно пересуватися. Сусіди повідомили, що вона стукала по батареях, аби привернути увагу.
На місце прибули рятувальники, які загасили пожежу. Вогонь не встиг перекинутися на інші квартири.
За попередньою інформацією, жінку госпіталізували.
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