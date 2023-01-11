У Пентагоні повідомили, коли ЗСУ отримають БМП Bradley та де проходитимуть навчання
Збройні Сили України отримають американські бойові машини піхоти Bradley, ймовірно, в найближчі кілька тижнів. Навчання проходитимуть у Німеччині
Про це на брифінгу повідомив речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.
"Ми продовжимо працювати так швидко, як тільки зможемо. Ми не збираємося оголошувати заздалегідь, коли саме ці системи надійдуть. І точно українці, я впевнений, покажуть їх, як тільки вони опиняться на місці", — сказав він.
Генерал наголосив, що навчання на Bradley проходитиме у Німеччині на базі загальновійськової підготовки у Графенвері, Баварія.
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- Україна отримає американські бойові машини піхоти M2 Bradley у версії M2A2 ODS у рамках нового пакета військової допомоги.
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