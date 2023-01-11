Про це на брифінгу повідомив речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.

"Ми продовжимо працювати так швидко, як тільки зможемо. Ми не збираємося оголошувати заздалегідь, коли саме ці системи надійдуть. І точно українці, я впевнений, покажуть їх, як тільки вони опиняться на місці", — сказав він.

Генерал наголосив, що навчання на Bradley проходитиме у Німеччині на базі загальновійськової підготовки у Графенвері, Баварія.

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Україна отримає американські бойові машини піхоти M2 Bradley у версії M2A2 ODS у рамках нового пакета військової допомоги.

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