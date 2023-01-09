ЗСУ будуть воювати проти окупантів на одній з найкращих БМП: чим потужна M2 Bradley на полі бою
Що вміє машина, яка навіть "перестріляла" танки Abrams зі свого ПТРК
Початок 2023 року відзначився низкою позитивних новин від союзників України щодо постачання нового озброєння, і одним з найцікавіших зразків серед усіх "новинок", які отримають ЗСУ, є БМП Bradley.
Так, у рекордному пакеті оборонної допомоги США передадуть нам одразу 50 цих бойових машин піхоти, а також боєзапас із 500 протитанкових ракет TOW та 250 тисяч 25-мм пострілів до автоматичної гармати цієї БМП.
США передадуть Україні 50 бойових машин піхоти Bradley. https://www.politico.com/
Важливість постачання ЗСУ саме цієї машини важко переоцінити, бо, по-перше, це є таким собі "закликом до дії" для інших країн і от, наприклад, Німеччина вже оголосила про постачання своїх БМП Marder, а, по-друге, ця техніка допоможе сформувати "кулак" для подальших контрнаступальних операцій ЗСУ. Тож спробуємо розібратися, що це за машина, яка посилить наші Збройні Сили.
Як з’явилася БМП Bradley
І для початку — трохи історії. Бойова машина піхоти M2 Bradley була створена у другій половині 1970-х років – ця машина мала стати удосконаленою альтернативою бронетранспортерам M113 (які також є і на озброєнні ЗСУ) і створювалася з урахуванням досвіду використання радянської БМП-1 та розробки німецьких БМП Marder.
На озброєння ця машина була прийнята у 1981 році, і була протестована у низці бойових конфліктів. І серед усього варто відзначити таке, що під час операції "Буря в пустелі" БМП M2 Bradley з ПТРК TOW знищила більше танків, ніж той же Abrams.
Скільки таких машин є в США
Одна з хороших новин про БМП M2 Bradley – це те, що з початку серійного виробництва цих машин їх було створено тисячі одиниць і наразі на складах США є чимало цих БМП, які б могли в теорії посилити Збройні Сили України.
Довідник Military Balance підказує, що на озброєнні у США є понад 2500 одиниць цих машин у версії M2A2/A3, і ще понад 2000 M2 Bradley – на зберіганні. І цієї кількості достатньо для того, щоб регулярно постачати Україні ці БМП.
Яку версію M2 Bradley отримають ЗСУ
Як повідомив офіційний представник Пентагона бригадний генерал Пет Райдер, Україні передадуть БМП Bradley у версії M2A2 ODS, і це насправді дуже потужний вибір для нашого війська.
Але спершу поговоримо про версію M2A2, виробництво якої стартувало у 1988 році і в ній машина отримала низку переваг, які дозволять ефективніше використовувати її на полі бою.
Про зброю потрібно зауважити наступне. БМП Bradley оснащена 25-мм гарматою M242 Bushmaster, яка дозволяє знищувати цілі на відстані у 2 км. Водночас саме у версії M2A2 ця машина отримала можливість бити ворога новими пострілами M919 APFSDS-T зі сердечником зі збідненого урану, які передусім розраховані на протидію таким російським машинам, як БМП-3.
Також машина оснащена двома пусковими установками протитанкових ракет комплексу TOW, які можуть пробивати до 900 мм броні за динамічним захистом на відстані близько 4 км.
У новій версії машина також отримала потужніше бронювання, яке може захистити від 30-мм снарядів, а також ефективно демонструє себе проти протитанкових гранатометів. Водночас рішення з бронювання збільшило бойову масу машини до 30-33 тонн і Bradley зрештою почала оснащуватися потужнішим двигуном (до 600 к. с.) і отримала модернізовану трансмісію. Це, своєю чергою, трохи зменшило запас ходу (до 426 км по шосе) і максимальну швидкість (до 61 км/год).
Щодо модернізації M2A2 ODS, то вона вже створювалася з урахуванням досвіду використання цих машин під час операції "Буря в пустелі", і передусім стосувалася електронних систем цієї БМП.
До прикладу, машина отримала бойову інформаційну систему FBCB2 або ж Force XXI Battle Command Brigade and Below, завдяки якій машина може обмінюватися розвідданими зокрема і з іншими машинами, які мають на борту таку ж систему. Водночас щоб інтегрувати FBCB2 у Bradley, на БМП була також встановлена тактична навігаційна система TACNAV, яка потрібна для визначення координат машини і параметрів руху. Серед оновлень також лазерний далекомір Eye-safe Laser Rangefinder, який працює на відстані до 10 км з точністю до 5 м та цифрова система орієнтування DCS (Digital Compass Systems) та інші прилади.
Зрештою, десантне відділення було перероблене з урахуванням того, щоб бійці могли швидше покидати машину (БМП Bradley у цій версії розрахована на 3 членів екіпажу та 6 десантників).
Отже, ЗСУ отримує на озброєння доволі потужну бойову машину піхоти, яка створювалася з урахуванням протидії у боях саме радянській техніці. Тепер справа за тим, як швидко ці машини доїдуть до ЗСУ і наскільки багато машин є в планах на наступні пакети оборонної допомоги.
Олексій Левков, Defense Express - спеціально для Еспресо.
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