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Огляд

ЗСУ будуть воювати проти окупантів на одній з найкращих БМП: чим потужна M2 Bradley на полі бою

Олексій Левков
9 січня, 2023 понедiлок
18:30
Статті БМП Bradley

Що вміє машина, яка навіть "перестріляла" танки Abrams зі свого ПТРК

Початок 2023 року відзначився низкою позитивних новин від союзників України щодо постачання нового озброєння, і одним з найцікавіших зразків серед усіх "новинок", які отримають ЗСУ, є БМП Bradley. 

Так, у рекордному пакеті оборонної допомоги США передадуть нам одразу 50 цих бойових машин піхоти, а також боєзапас із 500 протитанкових ракет TOW та 250 тисяч 25-мм пострілів до автоматичної гармати цієї БМП.

США передадуть Україні 50 бойових машин піхоти Bradley. https://www.politico.com/

Важливість постачання ЗСУ саме цієї машини важко переоцінити, бо, по-перше, це є таким собі "закликом до дії" для інших країн і от, наприклад, Німеччина вже оголосила про постачання своїх БМП Marder, а, по-друге, ця техніка допоможе сформувати "кулак" для подальших контрнаступальних операцій ЗСУ. Тож спробуємо розібратися, що це за машина, яка посилить наші Збройні Сили.

Як з’явилася БМП Bradley

І для початку — трохи історії. Бойова машина піхоти M2 Bradley була створена у другій половині 1970-х років – ця машина мала стати удосконаленою альтернативою бронетранспортерам M113 (які також є і на озброєнні ЗСУ) і створювалася з урахуванням досвіду використання радянської БМП-1 та розробки німецьких БМП Marder. 

На озброєння ця машина була прийнята у 1981 році, і була протестована у низці бойових конфліктів. І серед усього варто відзначити таке, що під час операції "Буря в пустелі" БМП M2 Bradley з ПТРК TOW знищила більше танків, ніж той же Abrams. 

Скільки таких машин є в США

Одна з хороших новин про БМП M2 Bradley – це те, що з початку серійного виробництва цих машин їх було створено тисячі одиниць і наразі на складах США є чимало цих БМП, які б могли в теорії посилити Збройні Сили України.

Довідник Military Balance підказує, що на озброєнні у США є понад 2500 одиниць цих машин у версії M2A2/A3, і ще понад 2000 M2 Bradley – на зберіганні. І цієї кількості достатньо для того, щоб регулярно постачати Україні ці БМП.

Яку версію M2 Bradley отримають ЗСУ

Як повідомив офіційний представник Пентагона бригадний генерал Пет Райдер, Україні передадуть БМП Bradley у версії M2A2 ODS, і це насправді дуже потужний вибір для нашого війська. 

Але спершу поговоримо про версію M2A2, виробництво якої стартувало у 1988 році і в ній машина отримала низку переваг, які дозволять ефективніше використовувати її на полі бою. 

Про зброю потрібно зауважити наступне. БМП Bradley оснащена 25-мм гарматою M242 Bushmaster, яка дозволяє знищувати цілі на відстані у 2 км. Водночас саме у версії M2A2 ця машина отримала можливість бити ворога новими пострілами M919 APFSDS-T зі сердечником зі збідненого урану, які передусім розраховані на протидію таким російським машинам, як БМП-3. 

Також машина оснащена двома пусковими установками протитанкових ракет комплексу TOW, які можуть пробивати до 900 мм броні за динамічним захистом на відстані близько 4 км. 

У новій версії машина також отримала потужніше бронювання, яке може захистити від 30-мм снарядів, а також ефективно демонструє себе проти протитанкових гранатометів. Водночас рішення з бронювання збільшило бойову масу машини до 30-33 тонн і Bradley зрештою почала оснащуватися потужнішим двигуном (до 600 к. с.) і отримала модернізовану трансмісію. Це, своєю чергою, трохи зменшило запас ходу (до 426 км по шосе) і максимальну швидкість (до 61 км/год).

Щодо модернізації M2A2 ODS, то вона вже створювалася з урахуванням досвіду використання цих машин під час операції "Буря в пустелі", і передусім стосувалася електронних систем цієї БМП. 

До прикладу, машина отримала бойову інформаційну систему FBCB2 або ж Force XXI Battle Command Brigade and Below, завдяки якій машина може обмінюватися розвідданими зокрема і з іншими машинами, які мають на борту таку ж систему. Водночас щоб інтегрувати FBCB2 у Bradley, на БМП була також встановлена тактична навігаційна система TACNAV, яка потрібна для визначення координат машини і параметрів руху. Серед оновлень також лазерний далекомір Eye-safe Laser Rangefinder, який працює на відстані до 10 км з точністю до 5 м та цифрова система орієнтування DCS (Digital Compass Systems) та інші прилади. 

Зрештою, десантне відділення було перероблене з урахуванням того, щоб бійці могли швидше покидати машину (БМП Bradley у цій версії розрахована на 3 членів екіпажу та 6 десантників).

Отже, ЗСУ отримує на озброєння доволі потужну бойову машину піхоти, яка створювалася з урахуванням протидії у боях саме радянській техніці. Тепер справа за тим, як швидко ці машини доїдуть до ЗСУ і наскільки багато машин є в планах на наступні пакети оборонної допомоги. 

Олексій Левков, Defense Express - спеціально для Еспресо.

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