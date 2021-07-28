У передмісті Києва запрацював безкоштовний реабілітаційний центр для дітей

Про це повідомляють Економічні новини.



Тут безкоштовно допомагають дітям, які пройшли лікування онкології або ж мають інвалідність. Центр працює за підтримки холдингу TECHIIA.



Зараз у "Єві" працює 8 фахівців: логопед, корекційні психологи, реабілітологи (в басейні та у залі ЛФК), арт-терапевт та масажист.



Тут надають допомогу дітям з інвалідністю з діагнозами:

ДЦП різних форм

синдром Дауна

РАС

дитячий аутизм

психічні розлади

затримка мовлення

вади слуху

порушення опорно рухового апарату

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Також допомагають повернутися до нормального життя дітям, які пройшли лікування онкології або зараз перебувають на лікуванні (якщо реабілітацію дозволяє і рекомендує лікуючий лікар)."Центр "Єва" фактично розпочався кілька років тому як програма реабілітації в басейні для дітей, які пережили лікування онкології. Віддача і фаховість наших реабілітологів дала помітні результати відвідувачам, і з допомогою холдингу TECHIIA ми переросли у повноцінний центр інклюзії та корекції з набором різнопланових фахівців", – розповідає Світлана Єжова, директор.З березня 2021 року у "Єві" уже надали допомогу 120 дітям. Їх розділяють на курси по 40 дітей, з кожним курсом працюють два місяці. А при необхідності після перерви можна записатися на повторний курс. Усі заняття безкоштовні.У "Єві" працюють з дітьми віком від 3 до 18 років. Зараз триває запис на курс, який розпочнеться у листопаді. Деталі за телефоном (067) 521 7992 або на сторінці "Єви" у Facebook. Адреса центру: с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Шевченка, 98.