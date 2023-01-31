У перший день лютого в більшості областей України очікується сніг: прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптик Наталка Діденко розповіла, що 1 лютого в більшості областей України очікується сніг, пориви вітру, а вночі невеликі "мінуси"
Про це інформує Наталка Діденко.
1 лютого в більшості областей України очікується періодично сніг та мокрий сніг, на півдні - переважно хмарно, хіба на Запоріжжі невеликі опади.
Вітер північно-західний, помірний, часом із сильними поривами.
Температура повітря поки що майже не міняється: вночі невеликі "мінуси".
Вдень передбачається +1+4 градуси, на півночі, північному сході та в Карпатах 0-3 градуси морозу.
У Києві лютий розпочнеться снігом, мокрим снігом. На дорогах або снігова каша, або ожеледиця.
Вітер у столиці буде завтра рвучким, з північного заходу.
Найближчої ночі -1-3 градуси, завтра вдень 0+2 градуси.
Під вихідні температура повітря почне знижуватися, наступний тиждень буде морозним.
Прогностична діаграма для Києва.
З 4 лютого морози зміцніють, а найближчим часом випадатиме сніг. Ну, й усілякі супутні явища типу сильного вітру, ожеледиці, ускладнення ситуації на дорогах та тротуарах.
- В Україні зростають обсяги споживання електроенергії. Але станом на ранок 31 січня перевищень лімітів не зафіксовано, аварійних відключень не застосовують.
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