Про це інформує Наталка Діденко.

1 лютого в більшості областей України очікується періодично сніг та мокрий сніг, на півдні - переважно хмарно, хіба на Запоріжжі невеликі опади.

Вітер північно-західний, помірний, часом із сильними поривами.

Температура повітря поки що майже не міняється: вночі невеликі "мінуси".

Вдень передбачається +1+4 градуси, на півночі, північному сході та в Карпатах 0-3 градуси морозу.

У Києві лютий розпочнеться снігом, мокрим снігом. На дорогах або снігова каша, або ожеледиця.

Вітер у столиці буде завтра рвучким, з північного заходу.

Найближчої ночі -1-3 градуси, завтра вдень 0+2 градуси.

Під вихідні температура повітря почне знижуватися, наступний тиждень буде морозним.

Прогностична діаграма для Києва.

З 4 лютого морози зміцніють, а найближчим часом випадатиме сніг. Ну, й усілякі супутні явища типу сильного вітру, ожеледиці, ускладнення ситуації на дорогах та тротуарах.

В Україні зростають обсяги споживання електроенергії. Але станом на ранок 31 січня перевищень лімітів не зафіксовано, аварійних відключень не застосовують.