У перший день Паралімпіади-2022 Україна здобула три медалі
Україна в перший день на Паралімпіаді-2022 виграла три медалі: "золото" та два "срібла"
Про це йдеться на сайті уряду.
"Паралімпійська збірна України розпочала виступи на Зимових Іграх-2022. У перший змагальний день українці змагалися в одному виді спорту – біатлоні, де розігрувалося шість комплектів медалей в спринтерських гонках", – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, "золото" здобув українець Григорій Вовчинський (біатлон, спринт, клас стоячи), тоді як "срібло" здобули Тарас Радь (біатлон, спринт, клас сидячи) та Людмила Ляшенко (біатлон, спринт, клас сидячи).
- Нагадаємо, 16 лютого Олександр Абраменко приніс збірній Україні у лижній акробатиці першу нагороду на Олімпійських іграх у Пекіні.
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