У перший день Паралімпіади-2022 Україна здобула три медалі

Про це йдеться на сайті уряду.



"Паралімпійська збірна України розпочала виступи на Зимових Іграх-2022. У перший змагальний день українці змагалися в одному виді спорту – біатлоні, де розігрувалося шість комплектів медалей в спринтерських гонках", – йдеться в повідомленні.



Зазначимо, "золото" здобув українець Григорій Вовчинський (біатлон, спринт, клас стоячи), тоді як "срібло" здобули Тарас Радь (біатлон, спринт, клас сидячи) та Людмила Ляшенко (біатлон, спринт, клас сидячи).

Нагадаємо, 16 лютого Олександр Абраменко приніс збірній Україні у лижній акробатиці першу нагороду на Олімпійських іграх у Пекіні.