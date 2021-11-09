У під'їздах будинків можуть з'явитись поштомати: "Нова пошта" почала збирати заявки на встановлення
Компанія з доставки “Нова пошта” почала встановлювати поштомати у під’їздах будинків
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
Для того, щоб замовити встановлення поштомату у під’їзді, необхідно заповнити анкету та вказати адресу установки. Заявку розглянуть протягом двох днів, а потім оператор зв’язується з клієнтом.
“Лише після отримання всіх необхідних дозволів компанія здійснює встановлення”, - йдеться у пресрелізі.
Поштомат на 10, 16, 24, 36 або 48 комірок можна встановити як у нових під'їздах, так і в старих житлових будинках. Якщо інфраструктура будівлі не пристосована до встановлення поштомата всередині, то його можна поставити біля будинку.
Отримати з поштомату можна лише оплачені посилки до 20 кг фактичної ваги та оціночною вартістю до 6 тис. грн.
Довідка: Мережа компанії “Нова пошта” налічує більше 8700 відділень по всій Україні та понад 6800 поштоматів, а кількість відправлень за 2020 рік перевищила 300 млн посилок та вантажів.
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