У Підмосков'ї озброєний чоловік захопив колишню дачу Януковича й гатить з автомату по поліцейських
У підмосковному селищі Шервуд у Росії озброєний чоловік у військовій формі захопив приватний будинок, який, ймовірно, раніше належав експрезиденту України Віктору Януковичу
Про це пише ТАСС, ТГ-канал "112" та Baza.
Зазначається, що у суботу, 22 липня, охороні котеджного селища Шервуд надійшло повідомлення про проникнення до одного з будинків.
Коли охоронці підійшли до будівлі, то побачили розбите скло на першому поверсі. У приміщенні були розкидані патрони та ріжки, а з другого поверху спустився чоловік у військовій формі та бронежилеті. Охоронці відразу викликали поліцію, не ризикнувши затримувати незнайомця.
За даними Baza, чоловік "перебував у неадекватному стані - кричав, що влізти до будинку йому наказав Бог, і що нещодавно він повернувся зі СВО".
Зазначається, що будинок захопив 35-річний В’ячеслав Черненко. Він мешканець Красноярська, що в Сибірі. До Москви чоловік приїхав нещодавно, адресу котеджу знайшов за оголошенням про продаж.
За даними тг-канала "112", раніше у цьому будинку мешкав експрезидент України Віктор Янукович. Згідно з останніми даними, котедж належить жительці Москви. Але останнім часом там ніхто не жив. Сама жінка нині перебуває закордоном, загарбника, за її словами, вона не знає.
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