Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Підмосков'ї озброєний чоловік захопив колишню дачу Януковича й гатить з автомату по поліцейських

У Підмосков'ї озброєний чоловік захопив колишню дачу Януковича й гатить з автомату по поліцейських

22 липня, 2023 субота
16:53
Світ АК-47

У підмосковному селищі Шервуд у Росії озброєний чоловік у військовій формі захопив приватний будинок, який, ймовірно, раніше належав експрезиденту України Віктору Януковичу

Про це пише ТАСС, ТГ-канал "112" та Baza.

Зазначається, що у суботу, 22 липня, охороні котеджного селища Шервуд надійшло повідомлення про проникнення до одного з будинків.

Коли охоронці підійшли до будівлі, то побачили розбите скло на першому поверсі. У приміщенні були розкидані патрони та ріжки, а з другого поверху спустився чоловік у військовій формі та бронежилеті. Охоронці відразу викликали поліцію, не ризикнувши затримувати незнайомця.

За даними Baza, чоловік "перебував у неадекватному стані - кричав, що влізти до будинку йому наказав Бог, і що нещодавно він повернувся зі СВО". 

Зазначається, що будинок захопив 35-річний В’ячеслав Черненко. Він мешканець Красноярська, що в Сибірі. До Москви чоловік приїхав нещодавно, адресу котеджу знайшов за оголошенням про продаж.

За даними тг-канала "112", раніше у цьому будинку мешкав експрезидент України Віктор Янукович. Згідно з останніми даними, котедж належить жительці Москви. Але останнім часом там ніхто не жив. Сама жінка нині перебуває закордоном, загарбника, за її словами, вона не знає.

Росія
Віктор Янукович
Читайте також:
прикордонник
21 липня, 2023 п'ятниця
Військові зафіксували проникнення російських ДРГ на прикордоння Чернігівщини та Сумщини
Володимир Путін
20 липня, 2023 четвер
Путінська експропріація західних активів наблизить РФ до "економіки безлюдного острова", - агенція Moral Rating
дощь, гроза, парасоля, негода
21 липня, 2023 п'ятниця
Зливи, шквали, град і подальше прояснення: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.65
    Купівля 36.65
    Продаж 37.34
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
22 липня
17:00
Ексклюзив
Реджеп Ердоган
Ердоган може перекрити Босфор для російських кораблів, і не лише для військових, - Фейгін
16:39
Ексклюзив
зерно, зернова угода
Альтернативи морю щодо експорту зерна в України немає, - директор Центру транспортних стратегій
16:11
окупанти
Окупанти ночами перевозять важку військову техніку через Мелітополь, - Федоров
16:06
OPINION
Богдан Данилишин
Припинення зернового коридору суттєво позначиться на економіці
15:57
Пригожин у спідньому в таборі "Вагнера"
Пригожин у Білорусі заснував фірму, - ЗМІ
15:55
Володимир Зеленський та Йенс Столтенберг
Зеленський обговорив зі Столтенбергом ситуацію в Чорному морі та "зерновий коридор"
15:42
Оновлено
Обстріл Харківщини
Росіяни вдарили по Куп'янську: загинула жінка
15:31
поліція
"Ти - бандерка". У Миколаєві поліція відкрила провадження на чоловіка, що принижував жінок за українську мову
15:30
Ексклюзив
Mavic 3, Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Ціна п'яти пострілів Patriot: для фронту потрібно 100 тис. FPV-дронів на місяць, - співзасновник благодійного фонду
14:46
У більшості регіонів очікується потепління та суха погода: прогноз на 23 липня від Наталки Діденко
14:35
ракетний удар рф по Одесі
ЮНЕСКО засудило атаки РФ на історичний центр Одеси
14:31
Ryanair
Ryanair до кінця року може відновити польоти з Києва та Львова
14:26
Ексклюзив
винищувач F-16
Чим більше F-16 зможуть обороняти міста та інфраструктуру, тим більше інших систем можна буде використовувати ближче до лінії фронту, - пілот зі США
14:08
OPINION
Якуб Логінов
Чому "словацька Гавел" не йде на другий термін?
14:05
знищені окупанти
На фронті ліквідували російського пропагандиста Журавльова
14:00
Ексклюзив
Карта. Кримський міст. 14\07\23
Без ударів по Кримському мосту неможливо здійснити повноцінний контрнаступ ЗСУ, - Фейгін
13:53
загинув шахтар
На Донеччині внаслідок російського обстрілу знеструмлено дві шахти, - Міненерго
13:50
Сумщина й Чернігівщина після російського обстрілу
Росіяни вдарили з артилерії по селищу на Сумщині: один загиблий, є поранені
13:29
Оновлено
в Криму горить нафтобаза
Після ударів українських безпілотників у Криму горить нафтобаза та детонує склад боєприпасів. Рух залізницею призупинено
13:27
окупанти крим
Окупанти підозрюють працівників Кримського мосту в організації вибухів, - ЦНС
13:13
Київський зоопарк
У США народила горила, яку чотири роки вважали самцем
13:04
Військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України, - Міноборони
12:33
долар євро валюта обмін
Курс валют в Україні: ціни на долар та євро 22 липня
12:32
мертві пінгвіни
На узбережжя Уругваю викинуло близько двох тисяч мертвих пінгвінів
12:21
на фото: зсув ґрунту
В Індії стався масштабний зсув ґрунту: 22 людини загинули, понад 100 залишаються під завалами
12:02
OPINION
Валерій Пекар
Що таке "воєнна економіка"
11:01
кордон Греції з Туреччиною
Влада Греції розпочала будівництво 35-кілометрового паркану на кордоні з Туреччиною
11:00
Російський корабель тихоокеанського флоту
Росія вивела у Чорне море 10 кораблів, ракетоносіїв серед них немає
10:45
Росіяни за добу здійснили атаку на 11 областей України: 8 людей загинули, 10 поранено
10:41
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Росіяни вивезли 100 дітей з ТОТ Херсонщини у Саранськ, - Центр нацспротиву
10:25
Наталія Гуменюк
Ворог взяв певну паузу в обстрілах, для збору інформації використовує "шахеди", - Гуменюк
10:07
OPINION
Євстратій Зоря
Чи розуміє Онуфрій і Ко, що Гундяєв їх "злив"?
09:54
Ігор Гіркін
Табу на відкриту критику путінського режиму значно послабилося, - розвідка Британії
09:31
Збиті російські безпілотники
Сили ППО знищили всі п’ять дронів Shahed, які росіяни випустили вночі по Україні
09:25
Ексклюзив
ЗСУ війна фронт
Завдяки сучасним засобам ведення бойових дій ЗСУ зазнають менших втрат, ніж ворог, - капітан ЗСУ Прозапас
09:20
Оновлено
Росіяни зруйнували 10 приватних будинків, вдаривши по Словʼянську
Обстріл Нью-Йорка на Донеччині: 4 людини загинули, ще 3 отримали поранення
09:17
Огляд
мікродрон Black Hornet
Мікродрони Black Hornet: що це таке і як вони допоможуть ЗСУ у міських боях
09:10
Окупанти
Окупанти на Луганщині планують ліквідувати ще дев’ять шахт, - ОВА
08:52
окупанти в Криму
У Мелітополі п'яні окупанти на "тигрі" протаранили цивільне авто
08:25
Росіяни обстріляли Нікополь
Армія РФ обстріляла Нікополь з артилерії: троє цивільних отримали поранення
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV