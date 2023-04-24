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У питанні постачання Україні F-16 настав період фінальних торгів, - військовий експерт Киричевський

24 квітня, 2023 понедiлок
16:46
Війна з Росією F-16

Іван Киричевський, військовий експерт Defence Express, зазначив, що до кінця травня ми можемо почути позитивне рішення по F-16

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Була інформація, що до літа встановлений дедлайн щодо рішення по F-16 для України, про це наголошував очільник оборонного відомства Данії, який власне має передавати ці літаки. Судячи з цього всього, зараз відбувається певний етап торгів, у рамках якого Україні дуже слушно наполягати на тому, що, по-перше, нам потрібні F-16, а по-друге, вести справу так начебто це рішення вже прийняте. Якщо ще місяць тому західні аналітики писали різного роду нісенітниці, що у нас тут така розруха і не буде де саджати ці F-16, то тепер справа підійшла на рівень торгів. Тобто є згода з тим, що Україні потрібні F-16, однак у доступі немає відповідної кількості літаків такого типу, тому можливо варто дати F-18 з Австралії. Або поки Україна чекає надходження літаків F-16, можливо взяти удосконалені МіГ-29М2 із Єгипту. Одним словом, якщо місяць тому щодо F-16 звучала категорична відмова, то зараз справа вийшла на етап фінальних торгів, у яких Україна має всі шанси здобути для себе вигідні позиції", - прокоментував військовий експерт Defence Express.

Іван Киричевський зауважив, що активна позиція очільника МЗС України показує, що ми десь до кінця травня можемо почути позитивне рішення. Адже кожен день для нас важливий, відповідно, чим швидше вдасться прискорити це рішення, тим краще.

"Я не виключаю, що питання тих самих F-16, бодай вживаних від європейських країн, могло обговорюватися у п'ятницю, 21 квітня, на зустрічі "Рамштайн-11". І зважаючи на те, як була організована передача МіГ-29 зі Словаччини та Польщі, то цілком можливо, що про прийняте рішення по F-16 ми дізнаємося постфактум з першими новинами щодо передачі цих літаків Україні", - сказав Киричевський.

Україна
Польща
Словаччина
Єгипет
Данія
Захід
Австралія
F-16
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