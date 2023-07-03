У Південній Кореї робот-андроїд вперше диригував на виступі національного оркестру
Дворукий робот з людським обличчям дебютував у Національному театрі Південної Кореї, вклонившись глядачам перед виступом
Про це інформує Reuters.
EveR працював разом із диригентом Чхве Су Йол.
"Робот зміг виконати такі дрібні рухи набагато краще, ніж я собі уявляв", – сказав диригент.
За словами Йола, робот має критичну похибку – він не може чути. Один зі відвідувачів концерту Лі Янг-Чжу, який вивчає традиційну корейську музику, також зазначив, що диригування EveR 6 було на елементарному рівні.
"Я припускаю, що він зможе диригувати сам, якщо буде оснащений штучним інтелектом для розуміння та аналізу музики", – сказав слухач.
Довідково. Робот-андроїд EveR 6, розроблений інститутом KITECH минулого року, має зріст близько 180 сантиметрів і гнучкі руки, пише KoreaHerald. EveR 6 – це робот, який виконує запрограмовані рухи, а не генерує інформацію, на відміну від ChatGPT.
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