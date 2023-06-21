Естонський Bolt співпрацюватиме з Starship, аби тисячі роботів доставляли їжу вже цьогоріч

Про це інформує Reuters.

У середу, 21 червня, естонський стартап Bolt заявив про початок партнерства з робототехнічною фірмою Starship Technologies.

Starship має більш ніж 2 тис. роботів в Естонії, Великобританії та США. Компанія зробила 5 мільйонів комерційних доставок. Це партнерство дозволить Starship отримати доступ до більш ніж 100 мільйонів клієнтів Bolt у понад 45 країнах та 500 містах.

Bolt очікує, що доставка за допомогою роботів зрештою збільшить прибутковість починаючи з цього року.

Повідомляється, що колишні співзасновники Skype створили Starship у 2014 році та почали тестувати своїх самокерованих роботів-кур’єрів у Лондоні. Відтоді його шестиколісні роботи працюють у більш ніж 50 зонах обслуговування для доставки їжі, продуктів і невеликих пакунків.