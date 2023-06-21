Естонський Bolt співпрацюватиме з Starship, аби тисячі роботів доставляли їжу вже цьогоріч
У партнерстві з Starship естонський Bolt планує запустить тисячі роботів для доставки їжі вже у 2023 році
Про це інформує Reuters.
У середу, 21 червня, естонський стартап Bolt заявив про початок партнерства з робототехнічною фірмою Starship Technologies.
Starship має більш ніж 2 тис. роботів в Естонії, Великобританії та США. Компанія зробила 5 мільйонів комерційних доставок. Це партнерство дозволить Starship отримати доступ до більш ніж 100 мільйонів клієнтів Bolt у понад 45 країнах та 500 містах.
Bolt очікує, що доставка за допомогою роботів зрештою збільшить прибутковість починаючи з цього року.
Повідомляється, що колишні співзасновники Skype створили Starship у 2014 році та почали тестувати своїх самокерованих роботів-кур’єрів у Лондоні. Відтоді його шестиколісні роботи працюють у більш ніж 50 зонах обслуговування для доставки їжі, продуктів і невеликих пакунків.
- 11 січня 2022 року сервіс Bolt оголосив про найбільший у своїй історії раунд фінансування - компанія залучила 628 млн євро, її оцінна вартість зросла до 7,4 млрд євро.
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