Про це заявив співзасновник Monobank Олег Гороховський у телеграмі.

За його словами, виникають збої під час оплати картками monobank у терміналах Приватбанку та зняття готівки в банкоматах.

Кореспонденти Суспільного теж повідомили про технічні проблеми. Водночас картки Visa в терміналах працюють.

Прессекретар банку Олег Серга зазначив, що з банкоматами система працює й проблема авторизації, найімовірніше, не пов'язана з Приватбанком.

"Щойно був у супермаркеті, де стоять термінали не Приватбанку, то ситуація така ж. У чому причина збою авторизації, то, попередньо, це на стороні платіжних систем, але ми зараз розбираємось. Є багато скарг на Mastercard, зараз ми розбираємось і контактуємо, щоб зрозуміти, на чиїй стороні проблема з авторизацією", - зауважив він.