У платіжної системи Приватбанку стався збій
У Приватбанку виникли проблеми зі зняттям готівки та оплатою картками
Про це заявив співзасновник Monobank Олег Гороховський у телеграмі.
За його словами, виникають збої під час оплати картками monobank у терміналах Приватбанку та зняття готівки в банкоматах.
Кореспонденти Суспільного теж повідомили про технічні проблеми. Водночас картки Visa в терміналах працюють.
Прессекретар банку Олег Серга зазначив, що з банкоматами система працює й проблема авторизації, найімовірніше, не пов'язана з Приватбанком.
"Щойно був у супермаркеті, де стоять термінали не Приватбанку, то ситуація така ж. У чому причина збою авторизації, то, попередньо, це на стороні платіжних систем, але ми зараз розбираємось. Є багато скарг на Mastercard, зараз ми розбираємось і контактуємо, щоб зрозуміти, на чиїй стороні проблема з авторизацією", - зауважив він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе