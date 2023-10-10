У поліції Харківщини відповіли на брехню Небензі в ООН про "неонацистів" у Грозі під час удару РФ
Постпред Росії в ООН Василь Небензя заявив, що в Грозі, куди окупанти поцілили ракетою, ховали "високопоставленого неонациста". У поліції Харківщини заперечили
Про це Небензя заявив під час виступу перед членами міжнародної організації, передає "Радіо Свобода".
"У момент удару там відбувався похорон одного з високопоставлених українських націоналістів. Зрозуміло, в них брали участь багато його спільників неонацистів. Не випадково на знімках, опублікованих у соцмережах відразу після удару, майже всі тіла належать чоловікам призовного віку", – заявив дипломат, не назвавши джерела цієї інформації.
Керівник слідчого управління Національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов у коментарі виданню сказав, що Андрій Козир, перепоховання якого відбувалося у Грозі, не мав високих посад у ЗСУ і загинув у 2022 році біля Попасної.
"Він не був високопосадовцем і не займав високі щаблі в ЗСУ. Він був місцевим жителем і загинув біля Попасної", - сказав Болвінов.
Він наголосив, що на похорон прийшли прості мешканці села: пенсіонери, лікарі, вчителі.
"Всі вони загинули через російську ракету. Це звичайні люди. Пенсіонери, вчителі, медики, друзі. Всі загиблі й поранені – цивільні люди. Серед них немає жодного загиблого чи пораненого військовослужбовця", - підкреслив представник правоохоронних органів.
- 5 жовтня Росія обстріляла село Гроза Харківської області, внаслідок чого загинуло понад пів сотні людей. Окупанти поцілили в кафе, де на той час проходив поминальний обід.
- ООН направила групу для розслідування удару Росії по Грозі.
- Станом на 7 жовтня вже було ідентифіковано 48 тіл.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.4 Купівля 37.4Продаж 38.11
- EUR Купівля 39.66Продаж 40.75
- Актуальне
- Важливе