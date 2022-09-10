Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"У нас потужний партизанський рух і сьогодні, 10 вересня, у місті Пологи Запорізької області партизани знищили будинок, де розташувалися осетини. Це місце називають військовою базою, адже там проживали російські військові. Інформація вже офіційно отримала підтвердження від ЗСУ, хоча раніше було тільки відео цієї партизанської операції", - повідомила депутатка райради.



Аліса Сисоєва зауважила, що партизанський рух на Запоріжжі квітне, що не може не впливати на настрої колаборантів та зрадників.

8 вересня у тимчасово окупованому Мелітополі партизани звернулися у відео до колаборантів з закликом здаватися

Також в окупованому Мелітополі підірвали штаб "Единой России"

у цей же день у Мелітополі партизани підірвали будинок колаборанта і псевдокерівника КП "Водоканал" Юрія Онищука

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