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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Пологах партизани знищили будинок, у якому проживали російські військові, - депутатка Запорізької райради Сисоєва
Ексклюзив

У Пологах партизани знищили будинок, у якому проживали російські військові, - депутатка Запорізької райради Сисоєва

10 вересня, 2022 субота
15:47
війна з Росією Партизани

Аліса Сисоєва, журналістка та депутатка Запорізької районної ради, зазначила, що 10 вересня у місті ліквідована військова база російських військових, які за походженням були осетинами

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"У нас потужний партизанський рух і  сьогодні, 10 вересня, у місті Пологи Запорізької області партизани знищили будинок, де розташувалися осетини. Це місце називають військовою базою, адже там проживали російські військові. Інформація вже офіційно отримала підтвердження від  ЗСУ, хоча раніше було тільки відео цієї партизанської операції", - повідомила депутатка райради.

Аліса Сисоєва зауважила, що партизанський рух на Запоріжжі квітне, що не може не впливати на настрої колаборантів та зрадників.

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