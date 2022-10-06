У полоні залишаються понад 700 азовців, - начальник штабу полку "Азов"
Начальник штабу, перший заступник командира полку спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України Богдан Кротевич зауважив, що родинам військовополонених треба згуртуватися
Про це він сказав на пресконференції звільнених командирів "Азову" в етері телеканалу "Еспресо".
"Ми займаємося списками, соціальними питаннями, питаннями оформлення документів, питаннями обміну, питаннями отримання озброєння і техніки. Ми займаємося процесами звільнення людей. Також ми займаємося організацією родин полонених, тому що, на жаль, у них немає між собою комунікації", - підкреслив Кротевич.
Начальник штабу полку "Азов" також додав, що рідні полонених зараз можуть організувати підготовку документів бійцям, які ще перебувають у полоні, щоб після звільнення з полону людина могла швидко отримати документи.
"Я розумію, що у полоні зараз перебуває саме азовців понад 700 людей, можливо у наступний обмін ваша дитина або чоловік не попаде, і це реалії. Я буду за це відповідати й кожна родина може мене про це спитати", - наголосив Кротевич.
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