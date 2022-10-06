У полоні залишаються понад 700 азовців, - начальник штабу полку "Азов"

Про це він сказав на пресконференції звільнених командирів "Азову" в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми займаємося списками, соціальними питаннями, питаннями оформлення документів, питаннями обміну, питаннями отримання озброєння і техніки. Ми займаємося процесами звільнення людей. Також ми займаємося організацією родин полонених, тому що, на жаль, у них немає між собою комунікації", - підкреслив Кротевич.

Начальник штабу полку "Азов" також додав, що рідні полонених зараз можуть організувати підготовку документів бійцям, які ще перебувають у полоні, щоб після звільнення з полону людина могла швидко отримати документи.

"Я розумію, що у полоні зараз перебуває саме азовців понад 700 людей, можливо у наступний обмін ваша дитина або чоловік не попаде, і це реалії. Я буду за це відповідати й кожна родина може мене про це спитати", - наголосив Кротевич.

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