У Польщі автобус із українцями зіткнувся з вантажівкою, п'ятьох людей госпіталізовано

Про це повідомляє РБК-Україна.



За наявними даними, аварія трапилася близько 06:15 на автостраді А4 неподалік міста Немодлін на південному заході Польщі



Автобус із українцями врізався у вантажний автомобіль, що рухався у попутному напрямку.



В автобусі перебували загалом 8 людей, усі - громадяни України. Унаслідок зіткнення п'ятеро людей зазнали травм, їх госпіталізували.



У результаті аварії праву смугу траси в напрямку Вроцлава перекрили, транспорт рухається лише лівою смугою.



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