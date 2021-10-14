У Польщі автобус із українцями зіткнувся з вантажівкою, п'ятьох людей госпіталізовано
У четвер, 14 жовтня, у Польщі сталася ДТП за участі мікроавтобуса з українцями та вантажівки
Про це повідомляє РБК-Україна.
За наявними даними, аварія трапилася близько 06:15 на автостраді А4 неподалік міста Немодлін на південному заході Польщі
Автобус із українцями врізався у вантажний автомобіль, що рухався у попутному напрямку.
В автобусі перебували загалом 8 людей, усі - громадяни України. Унаслідок зіткнення п'ятеро людей зазнали травм, їх госпіталізували.
У результаті аварії праву смугу траси в напрямку Вроцлава перекрили, транспорт рухається лише лівою смугою.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.51
-
EUR
Купівля 30.22Продаж 30.64
- Актуальне
- Важливе