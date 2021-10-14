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У Польщі автобус із українцями зіткнувся з вантажівкою, п'ятьох людей госпіталізовано

14 жовтня, 2021 четвер
18:59
Суспільство

У четвер, 14 жовтня, у Польщі сталася ДТП за участі мікроавтобуса з українцями та вантажівки

Про це повідомляє РБК-Україна.

За наявними даними, аварія трапилася близько 06:15 на автостраді А4 неподалік міста Немодлін на південному заході Польщі

Автобус із українцями врізався у вантажний автомобіль, що рухався у попутному напрямку.

В автобусі перебували загалом 8 людей, усі - громадяни України. Унаслідок зіткнення п'ятеро людей зазнали травм, їх госпіталізували.

У результаті аварії праву смугу траси в напрямку Вроцлава перекрили, транспорт рухається лише лівою смугою.

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