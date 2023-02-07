У Польщі готові щомісяця тренувати два батальйони ЗСУ

Про це повідомило видання Укрінформ.

Стало відомо, що під час засідання комісії з національної оборони польського Сейму Скуркевич зазначив, що Варшава представила найбільшу пропозицію навчання підрозділів ЗСУ, декларуючи готовність провести групову спеціальну підготовку, зокрема для саперів, а також медичні курси та базові навчання для українських військових.

"Польська пропозиція вирізняється декларацією групової підготовки... Будемо щомісяця розпочинати навчання одночасно двох українських батальйонів", – наголосив заступник очільника Міноборони Польщі.

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Окрім цього, Скуркевич також підкреслив, що військова підготовка буде пристосована до актуальних потреб української армії і повинна пропонувати українській стороні комплексний пакет щодо підготовки українських військ до бойових дій.

"Ми сповнені рішучості підтримувати Україну у відсічі російської агресії. Україна мусить виграти цю війну, в іншому випадку наслідки досягнення Росією своїх цілей за допомогою агресії матимуть деструктивний вплив на цілу систему міжнародної безпеки", – резюмував він.