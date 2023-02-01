Про це інформує dorzeczy.pl.

1 лютого на пресконференції в Ризі Дуда з президентом Латвії Егілсом Левітсом обговорювали літній саміт НАТО у Вільнюсі. Важливими були два питання: посилення Альянсу в країнах регіону шляхом збільшення присутності з рівня батальйонних груп до рівня бригадних груп та зміцнення інфраструктури.

Водночас польський президент заявив, що армія України має отримати достатньо техніки для зупинки наступу РФ та повернути тимчасово загарбані території.

"Це наше найважливіше завдання сьогодні, ми, безумовно, будемо говорити про це до Вільнюського саміту, але ми також хотіли б до Вільнюського саміту виробити домовленість із нашими союзниками у вигляді надання Україні конкретних гарантій безпеки з боку НАТО, тобто, роблячи крок далі в цьому процесі зміцнення безпеки України з точки зору її майбутнього вступу до Північноатлантичного альянсу, - сказав президент Польщі.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що Росія порушила Будапештський меморандум, а ядерні держави, зокрема США та Велика Британія не надали Україні повної безпекової підтримки.

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