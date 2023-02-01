Про це він сказав у інтерв'ю Deutsche Welle.

"Це був поганий сигнал для всіх країн світу, які зрозуміли, що насправді тільки ядерна зброя може врятувати їх від нападу такого агресора. Ось чому ми хочемо розпочати цю дискусію", - зазначив дипломат.

Наразі у нього немає готових пропозицій, як це може виглядати. Однак Макєєв нагадав, що одну з ідей представив президент Володимир Зеленський на початку 2022 року - Договір безпеки.

"Важливо, щоб увесь світ подбав про те, щоб ці гарантії були підкріплені конкретними інструментами, які допомогли б зробити так, щоб Росія їх не порушила", - додав посол.

2 серпня 2022 року того ж року генсек ООН закликав повністю знищити ядерну зброю у світі. Того ж дня президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ не хоче ядерної війни, оскільки в ній не буде переможців.

Згодом на дебатах в ООН заступник очільника зовнішньополітичного відомства України Микола Точицький сказав, що Росія порушила всі принципи Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Пізніше стало відомо, що Держдеп США вважає, що РФ порушила договір про скорочення ядерних озброєнь великої дальності, відмовивши Вашингтону в допуску інспекції на об'єкти.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb