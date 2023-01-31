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США вважають, що РФ порушила договір про ядерну зброю, - WSJ

31 січня, 2023 вiвторок
20:56
Світ росія ядерна зброя

Держдеп США вважає, що РФ порушила договір про скорочення ядерних озброєнь великої дальності, відмовивши Вашингтону в допуску інспекції на об'єкти

Про це йдеться у звіті, держдепу США, відправленому до конгресу, повідомляє The Wall Street Journal.

У звіті 31 січня державного департаменту США, надісланому до конгресу йдеться про те, що Москва вперше з набуття чинності угоди у 2011 році не дотримується її. Відсутність інспекцій також ускладнила перевірку кількості боєголовок, які Росія розгорнула.

"Цей висновок зроблено на тлі занепокоєння, що гостра напруженість через вторгнення РФ в Україну може поставити під загрозу перспективи співпраці з контролю над озброєннями та переговорів щодо наступної угоди, яка набуде чинності після закінчення терміну дії Нового договору СНО у 2026 році", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що адміністрація Байдена прагне зберегти Новий договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, який є останньою великою угодою, що регулює ядерну конкуренцію між сторонами, і тисне на Росію, щоб вона виправила порушення.

"Тут є чіткий шлях до повторного виконання зобов’язань, і ми продовжуємо високо цінувати цю угоду. Обидва ці випадки невідповідності легко виправити", - сказав високопоставлений чиновник Держдепартаменту.

Російські офіційні особи знали, що державний департамент повинен був незабаром доповісти конгресу про дотримання Москвою Нового договору СНО, і намагалися звинуватити США в ослабленні співпраці з імплементацією угоди. 

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив минулого тижня, що важко відповісти на занепокоєння Вашингтона, "поки США не переглянуть свою надзвичайно ворожу лінію щодо Росії".

"На початку правління адміністрації Байдена обидві сторони, здавалося, прагнули захистити договір. Президент Байден закликав до п’ятирічного продовження Нового договору СНО протягом першого місяця перебування на посаді, на що Москва погодилася. Угода обмежує кількість розгорнутих ядерних боєголовок і бомб до 1550 і містить положення про інспекції на місці для перевірки обмежень договору", - аналізує видання.

Відомо, що перевірки призупинені в березні 2020 року за взаємною згодою після спалаху пандемії Covid-19. Але війна у 2022 році ускладнила ситуацію. У серпні того року США прагнули відновити інспекції, але Росія відмовилася. Проблеми загострилися, коли Штати спробували обговорити свої занепокоєння на сесії Двосторонньої консультативної комісії Нового договору СНО, яка була створена для контролю виконання угоди. Російські офіційні особи знову відмовилися.

У вересні 2022 року Росія повідомила про наявність у неї 1549 боєголовок і бомб. Але без проведення перевірок, йдеться у звіті держдепартаменту.

Однак державний департамент заявляє, що якщо Москва перевищить максимальну кількість боєголовок, то ці цифри не будуть значущими у військовому відношенні.

"Зараз немає жодного договору, який би Росія не порушувала або не порушує. Об’єднаний штаб повинен припустити, що Росія порушила або буде порушувати нові обмеження щодо СНО. Я хочу побачити плани щодо відповіді США", - каже голова комітету палати представників у справах збройних сил Майк Роджерс.

Росія продовжує надавати повідомлення про свої випробувальні ракетні пуски згідно з договором і обмінюватися даними про кількість розгорнутих боєголовок, ракет і бомбардувальників. Представник держдепу сказав, що росіяни продовжували говорити про підтримку договору.

Виконавчий директор Асоціації контролю над озброєннями Деріл Кімбол сказав, що труднощі можуть створити проблеми для переговорів про потенційний наступний договір: "Новий СНО закінчиться рівно через 1101 день. Чим довше пан Путін блокуватиме ефективну співпрацю зі Сполученими Штатами щодо дипломатії контролю над ядерними озброєннями, тим більша ймовірність, що ядерні арсенали Росії та США залишаться без обмежень уперше з 1972 року".

  • 1 серпня 2022 року президент Сполучених Штатів Америки заявив, що Росія мусить показати готовність співпрацювати зі США над контролем ядерної зброї. Він зазначив, що СРСР і США співпрацювали в цій сфері навіть у найскладніші періоди холодної війни й наполіг, щоб до переговорів приєднався Китай.
  • 2 серпня того ж року генсек ООН закликав повністю знищити ядерну зброю у світі.
  • Того ж дня президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ не хоче ядерної війни, оскільки в ній не буде переможців
  • Росія порушила всі принципи Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, заявив заступник очільника зовнішньополітичного відомства України Микола Точицький 3 серпня 2022 року на дебатах в ООН.  

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російська армія
війна з Росією
США
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