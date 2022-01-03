У Польщі не виключають можливого посилення карантину
Глава МОЗ Адам Недзельський заявив, що карантин у Польщі можуть посилити цього тижня
Про це повідомляє ЄП.
Міністр повідомив, що уряд розглядає введення нових обмежень.
"Коли весь арсенал щеплень вичерпано, використовується все, що залишилося під рукою. Під рукою залишаються обмеження" - сказав він.
"Якщо ми побачимо продовження тенденції до зростання кількості заражень, ми будемо приймати більш жорсткі рішення", - сказав Недзельський.
За його словами, рішення про це можуть бути прийняті 5 чи 7 січня.
"Тоді ми будемо говорити про школи, про закриття торгових центрів, наприклад", – додав Недзельський.
Міністр зазначив, що за 2 січня у Польщі було виявлено 6422 нових інфікування коронавірусом.
"Ми почали рік з приростом захворюваності на 10%, а вчора – на понад 25%. Це явний сигнал", - підкреслив він.
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