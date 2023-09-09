У Польщі очікують на спроби дестабілізації під час виборів від РФ та Білорусі

Про це заявив 8 вересня державний секретар канцелярії прем’єр-міністра Польщі, уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин, інформує "Радіо Свобода".

За його словами, білоруські та російські державні ЗМІ "посилають сигнал", що Варшава боїться "революції в польському суспільстві" під час виборів.

Жарин зауважив, що польська влада "чітко бачить" розрахунок Кремля на "зміну політичної лінії у Варшаві" і подальшу "нормалізацію двосторонніх відносин". Він також відзначив пропаганду, яка прагне створити враження, що Польща загрожує Білорусі та Росії у військово-політичному сенсі.

За його словами, такі наративи адресовані внутрішній аудиторії в Білорусі та Росії, але за допомогою соціальних мереж вони також досягають частини польського суспільства.

"Виборчий процес і підрахунок голосів настільки добре підготовлені, що дестабілізувати ситуацію в Польщі буде нелегко", – сказав Жарин, уточнивши, однак, що "ми повинні бути готові" до таких спроб Білорусі та Росії.

Парламентські вибори в Польщі відбудуться 15 жовтня.