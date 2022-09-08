У Польщі очікують нової хвилі мігрантів з України взимку
Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Нєдзельський вважає, що взимку слід очікувати збільшення кількості мігрантів з України
Про це пише Polskie Radio.
Про ситуацію в Україні та підготовку системи охорони здоров'я до проблем міграції обговорили на неформальній зустрічі міністрів охорони здоров'я ЄС у Празі.
На думку Адама Нєдзельського, через можливість проблеми з опаленням взимку в Україні може збільшитися потік мігрантів та кількість українських відвідувачів у лікарнях Польщі.
Міністр охорони здоров’я Польщі повідомив, що після періоду стабілізації, пов’язаного з теплими місяцями, Європейський Союз стикається із зимовим викликом, і перспективи на найближчі місяці не є хорошими.
"Зимові місяці, на які ми дивимося з точки зору високих цін на енергоносії, в Україні часто означатимуть відсутність можливості опалення. З цієї причини багато людей захочуть знайти безпечний притулок у Польщі", - сказав міністр.
Також він зауважив, що деякі з маломобільних людей будуть піддані обмороженням, як наслідок ампутаціям, дуже болісним наслідкам низької температури.
"Ми готові приймати більшу кількість пацієнтів. Ми створили хаб у Ряшеві, що допоможе нам направити цих пацієнтів до інших європейських країн, щоб не порушувати і без того обмежений доступ до лікування в Польщі",– додав міністр охорони здоров’я.
- Нагадаємо, задля вирішення проблеми із чергами Україна та Польща відкриють ще один пункт пропуску на кордоні
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