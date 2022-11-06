У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями, загинула дитина
У Польщі на трасі А4 поблизу Тарнова перекинувся бус з українцями, загинув 13-річний хлопчик
Про це місцеві ЗМІ в facebook.
Відомо, що аварія сталася внаслідок зіткнення з вантажним автомобілем, кількох пасажирів госпіталізували.
За даними ЗМІ, водій вантажівки, яка їхала попереду мікроавтобуса, різко загальмував, а водій буса – не встиг загальмувати, після чого сталося зіткнення з вантажівкою, а потім мікроавтобус в’їхав в огородження.
- 30 жовтня на Тернопільщині перекинувся рейсовий автобус, серед травмованих є дитина.
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