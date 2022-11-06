У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями, загинула дитина

Про це місцеві ЗМІ в facebook.

Відомо, що аварія сталася внаслідок зіткнення з вантажним автомобілем, кількох пасажирів госпіталізували.

За даними ЗМІ, водій вантажівки, яка їхала попереду мікроавтобуса, різко загальмував, а водій буса – не встиг загальмувати, після чого сталося зіткнення з вантажівкою, а потім мікроавтобус в’їхав в огородження.

30 жовтня на Тернопільщині перекинувся рейсовий автобус, серед травмованих є дитина.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb