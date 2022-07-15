У Польщі припинили діяльність центру польсько-російського порозуміння
Польський президент Анджей Дуда підписав поправку до закону, згідно з яким Центр польсько-російського діалогу та порозуміння перетворять на центр, метою якого буде ініціювання, підтримка та здійснення дій для діалогу та порозуміння у відносинах між поляками та народами Східної Європи
Про це передає Polskie Radio з посиланням на пресслужбу канцелярії президента.
Зазначається, що президент Дуда підписав зміни до закону про Центр польсько-російського діалогу та порозуміння. Закон має на меті перетворення Центру польсько-російського діалогу та порозуміння на Центр Діалогу імені Юліуша Мєрошевського, метою якого буде ініціювання, підтримка та здійснення дій для діалогу та порозуміння у відносинах між поляками та народами Східної Європи, зокрема з українцями, білорусами, грузинами, молдаванами та росіянами.
"Внесення змін до закону було продиктовано зміною міжнародної обставини, що сталася внаслідок війни, яку Росія розпочала проти України 24 лютого 2022 року", – йдеться у поясненні.
У пояснювальній записці вказувалося, що продовження діяльності Центру польсько-російського діалогу та порозуміння "за відсутності подібної інституції, яка б опікувалась українськими чи білоруськими питаннями, сприйматиметься як явний привілей з боку польської держави щодо діалогу з Росією".
"Більше того, співпраця з аналогічною російською інституцією, створеною для діалогу, не принесла відчутних результатів через вирішальний вплив на її діяльність націоналістичних і радянофільських кіл", – йдеться у записці.
У поправці передбачено, серед іншого, ліквідацію одного з органів Центру, тобто Міжнародної ради Центру польсько-російського діалогу та порозуміння, а також зміни в обов’язковому знанні іноземних мов директором Центру – замість знання російської введено знання англійської та української або російської мов.
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