У Польщі припинили діяльність центру польсько-російського порозуміння

Про це передає Polskie Radio з посиланням на пресслужбу канцелярії президента.

Зазначається, що президент Дуда підписав зміни до закону про Центр польсько-російського діалогу та порозуміння. Закон має на меті перетворення Центру польсько-російського діалогу та порозуміння на Центр Діалогу імені Юліуша Мєрошевського, метою якого буде ініціювання, підтримка та здійснення дій для діалогу та порозуміння у відносинах між поляками та народами Східної Європи, зокрема з українцями, білорусами, грузинами, молдаванами та росіянами.

"Внесення змін до закону було продиктовано зміною міжнародної обставини, що сталася внаслідок війни, яку Росія розпочала проти України 24 лютого 2022 року", – йдеться у поясненні.

У пояснювальній записці вказувалося, що продовження діяльності Центру польсько-російського діалогу та порозуміння "за відсутності подібної інституції, яка б опікувалась українськими чи білоруськими питаннями, сприйматиметься як явний привілей з боку польської держави щодо діалогу з Росією".

"Більше того, співпраця з аналогічною російською інституцією, створеною для діалогу, не принесла відчутних результатів через вирішальний вплив на її діяльність націоналістичних і радянофільських кіл", – йдеться у записці.

У поправці передбачено, серед іншого, ліквідацію одного з органів Центру, тобто Міжнародної ради Центру польсько-російського діалогу та порозуміння, а також зміни в обов’язковому знанні іноземних мов директором Центру – замість знання російської введено знання англійської та української або російської мов.

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