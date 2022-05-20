У Польщі створять застосунок і сайт для працевлаштування українців
Польський парламент ухвалив рішення про створення інформаційно-комунікаційної системи для налагодження контактів між роботодавцями та громадянами України
Про це повідомило Посольство України у Польщі.
"Відповідно до змін, внесених до Закону про надання допомоги громадянам України, передбачається створення мобільного застосунку та веб-сайту, на яких розміщуватимуться профілі громадян України, які зацікавлені у працевлаштуванні на території Польщі", - йдеться у повідомленні.
Профіль міститиме такі дані: ім‘я, дату народження, номер PESEL, відомості про освіту, професійну кваліфікацію та попередній досвід роботи.
Доступ до згаданої інформації отримають роботодавці та люди, які надають послуги пов'язані із пропозиціями роботи.
Додають, що для створення профілю в системі громадянам України необхідно мати номер PESEL.
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