У Польщі виник скандал через спробу організувати бій "двійників" Зеленського та Путіна у змішаних єдиноборствах

Про намір влаштувати бій Круліковський повідомив у Instagram.

Шоумен пообіцяв, що кошти від поєдинку, який мав відбутися 30 квітня, будуть спрямовані на допомогу постраждалим від війни в Україні.

У Польщі Круліковського різко розкритикували за ідею та звинуватили у тому, що він ганьбить країну. Зокрема, президент міста Ополе Аркадіуш Вишневський заявив, що не давав згоди на проведення подібної пародії.

"Не давав дозволу на шоу, елементом якого має бути боротьба між псевдопрезидентами. Ополе, як і вся Польща, допомагає біженцям з України. Ми будемо продовжувати це робити. Організатори не попередили місто про такі неприємні ідеї просувати свій захід", - обурився Вишневський та видав доручення не допустити проведення поєдинку.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb