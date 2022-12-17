Про це повідомляє видання i.pl з посиланням на заяву уповноваженого урядом з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслава Жаріна.

"З лютого в Польщі затримано 6 осіб, яких підозрюють у співпраці з російськими чи білоруськими службами. Нагадаю, ми депортували з Польщі 45 російських чиновників, які офіційно працювали в дипломатії, але вели розвідувальну діяльність проти Польщі. Російська сторона та її проксі, тобто білоруські служби, активні, але це не залишається поза увагою польської контррозвідки",- наголосив він.

За його словами, Польща стала об’єктом посиленої уваги російських спецслужб та їхніх білоруських колег саме після вторгнення армії РФ в Україну.

"Російська діяльність - як шпигунська, так і гібридна - є функцією російської політики. Росія вкладає ресурси та гроші в пропагандистську, гібридну чи розвідувальну діяльність не для якихось віртуальних цілей, а для реалізації свого політичного порядку денного", - підкреслив Жарін.

Він додав, що усі країни, які мають відношення до України, повинні враховувати, що вони будуть об’єктом різного роду розвідувальних дій чи інформаційного тиску Кремля.

16 листопада очільник британської контррозвідки МІ5 Кен МакКалум заявив, що з Європи було вислано понад 600 російських чиновників, 400 з яких виявилися шпигунами. Окрім того, Сполучене Королівство відмовило в більш ніж сотні заявок на російські дипломатичні візи з міркувань національної безпеки.

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