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Головна Світ У Польщі затримали шістьох ймовірних шпигунів РФ та Білорусі

У Польщі затримали шістьох ймовірних шпигунів РФ та Білорусі

17 грудня, 2022 субота
17:36
Світ Польща

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року в Польщі затримали 6 осіб, підозрюваних у співпраці з російськими чи білоруськими службами

Про це повідомляє видання i.pl з посиланням на заяву уповноваженого урядом з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслава Жаріна.

"З лютого в Польщі затримано 6 осіб, яких підозрюють у співпраці з російськими чи білоруськими службами. Нагадаю, ми депортували з Польщі 45 російських чиновників, які офіційно працювали в дипломатії, але вели розвідувальну діяльність проти Польщі. Російська сторона та її проксі, тобто білоруські служби, активні, але це не залишається поза увагою польської контррозвідки",- наголосив він.

За його словами, Польща стала об’єктом посиленої уваги російських спецслужб та їхніх білоруських колег саме після вторгнення армії РФ в Україну.  

"Російська діяльність - як шпигунська, так і гібридна - є функцією російської політики. Росія вкладає ресурси та гроші в пропагандистську, гібридну чи розвідувальну діяльність не для якихось віртуальних цілей, а для реалізації свого політичного порядку денного", - підкреслив Жарін.

Він додав, що усі країни, які мають відношення до України, повинні враховувати, що вони будуть об’єктом різного роду розвідувальних дій чи інформаційного тиску Кремля. 

  • 16 листопада очільник британської контррозвідки МІ5 Кен МакКалум заявив, що з Європи було вислано понад 600 російських чиновників, 400 з яких виявилися шпигунами. Окрім того, Сполучене Королівство відмовило в більш ніж сотні заявок на російські дипломатичні візи з міркувань національної безпеки.

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