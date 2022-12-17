У Польщі затримали шістьох ймовірних шпигунів РФ та Білорусі
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року в Польщі затримали 6 осіб, підозрюваних у співпраці з російськими чи білоруськими службами
Про це повідомляє видання i.pl з посиланням на заяву уповноваженого урядом з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслава Жаріна.
"З лютого в Польщі затримано 6 осіб, яких підозрюють у співпраці з російськими чи білоруськими службами. Нагадаю, ми депортували з Польщі 45 російських чиновників, які офіційно працювали в дипломатії, але вели розвідувальну діяльність проти Польщі. Російська сторона та її проксі, тобто білоруські служби, активні, але це не залишається поза увагою польської контррозвідки",- наголосив він.
За його словами, Польща стала об’єктом посиленої уваги російських спецслужб та їхніх білоруських колег саме після вторгнення армії РФ в Україну.
"Російська діяльність - як шпигунська, так і гібридна - є функцією російської політики. Росія вкладає ресурси та гроші в пропагандистську, гібридну чи розвідувальну діяльність не для якихось віртуальних цілей, а для реалізації свого політичного порядку денного", - підкреслив Жарін.
Він додав, що усі країни, які мають відношення до України, повинні враховувати, що вони будуть об’єктом різного роду розвідувальних дій чи інформаційного тиску Кремля.
- 16 листопада очільник британської контррозвідки МІ5 Кен МакКалум заявив, що з Європи було вислано понад 600 російських чиновників, 400 з яких виявилися шпигунами. Окрім того, Сполучене Королівство відмовило в більш ніж сотні заявок на російські дипломатичні візи з міркувань національної безпеки.
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