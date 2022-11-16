"Стратегічний удар для російських спецслужб": Велика Британія повідомила, що цьогоріч з Європи вислали понад 400 шпигунів РФ
Очільник британської контррозвідки МІ5 Кен МакКалум розповів, що цьогоріч з Європи було вислано понад 400 російських шпигунів і що це було "несподіванкою для Путіна"
Про це повідомляє Reuters.
За словами МакКалума, з Європи було вислано понад 600 російських чиновників, 400 з яких виявилися шпигунами. Він зазначив, що це найбільший стратегічний удар по російських спецслужбах у новітній європейській історії.
"Це завдало найзначнішого стратегічного удару російським спецслужбам у новітній європейській історії, і разом зі скоординованими хвилями санкцій цей масштаб застав Володимира Путіна зненацька", - сказав він.
Окрім того, МакКалум зазначив, що Велика Британія відмовила в більш ніж сотні заявок на російські дипломатичні візи з міркувань національної безпеки.
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