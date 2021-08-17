У Помпеях археологи знайшли гробницю з напівмуміфікованим тілом

Про це повідомляє ANSA.



Зазначається, що в давньоримському місті поблизу Неаполя тіла мертвих завжди спалювали. Натомість у цьому випадку тіло було наполовину муміфіковано та поміщено у поховальну камеру у гробниці.



Крім того, археологи виявили на гробниці написи грецькою мовою, що може буде підтвердженням того, що грецька мова в місті використовувалася поряд з латиною.



"Грецький напис є надзвичайно цікавим свідченням, яке повинно бути пов'язане з іншими написами, про присутність греків і, передусім, грецької культури в Помпеях", - заявив колишній директор Помпеї Массімо Осанна



Він також додав, що грецька культура, особливо її художники та грецькі класичні п'єси, "були на той час дуже популярними в Помпеях".

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