У Помпеях археологи знайшли гробницю з напівмуміфікованим тілом
В італійському місті Помпеї група археологів розкопала гробницю, в якій знаходилося напівмуміфіковане тіло
Про це повідомляє ANSA.
Зазначається, що в давньоримському місті поблизу Неаполя тіла мертвих завжди спалювали. Натомість у цьому випадку тіло було наполовину муміфіковано та поміщено у поховальну камеру у гробниці.
Крім того, археологи виявили на гробниці написи грецькою мовою, що може буде підтвердженням того, що грецька мова в місті використовувалася поряд з латиною.
"Грецький напис є надзвичайно цікавим свідченням, яке повинно бути пов'язане з іншими написами, про присутність греків і, передусім, грецької культури в Помпеях", - заявив колишній директор Помпеї Массімо Осанна
Він також додав, що грецька культура, особливо її художники та грецькі класичні п'єси, "були на той час дуже популярними в Помпеях".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.61
Купівля 26.61Продаж 26.84
-
EUR
Купівля 31.22Продаж 31.61
- Актуальне
- Важливе