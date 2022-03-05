У Попасній окупанти обстріляли лікарню
У Попасній на Луганщині російські війська обстріляли лікарню, влада просить мешканців не виходити з укриттів.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, - інформує Еспресо.TV.
"Лікарня Попасної. Обстріли не вщухають! Всім знаходитися в укриттях!", - попередив очільник ОВА.
- Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали удару по Білій Церкві.
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