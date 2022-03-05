Окупанти завдали удару по Білій Церкві

Про це повідомляє голова Київської обласної військово-цивільної адміністрації Олексій Кулеба, - інформує Еспресо.TV.



Російські війська вранці 5 березня завдали ракетного удару по Білій Церкві. Пошкоджено приватні будинки, є поранені, - йдеться у повідомленні.



"Вранці в Білій Церкві ворог атакував приватний сектор. В результаті ракетного удару пошкоджено приватні будинки. Зараз йде пошуково-рятувальна робота. За попередніми даними - двоє поранених. Кількість постраждалих уточнюється", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ назвав втрати окупантів за час масштабної війни.

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