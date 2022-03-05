У Сумах є загроза вуличних боїв, мешканців просять не виходити з дому
У Сумах кілька годин поспіль оголошували повітряну тривогу. Наразі зберігається загроза вуличних боїв
Про це повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко.
"Сумчани, залишайтеся вдома. Загроза вуличних боїв! Знайдіть безпечне місце!" – йдеться в повідомленні.
Міський голова Сум також повідомив, що комунальні служби всю ніч відновлювали зруйновану російськими обстрілами інфраструктуру. У місті немає водопостачання, але випав сніг, люди збирають талу воду.
- Нагадаємо, противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки авіації та застосовує високоточну зброю. Основні зусилля окупанти зосереджували на оточенні міст Київ та Харків. Крім того, ворог має намір вийти на адміністративні кордони у Луганській та Донецькій областях та у подальшому створити сухопутний коридор з окупованим Кримом.
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