У Попасній росіяни обстріляли з мінометів власні позиції, - Гайдай

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



За його словами, на Луганщині не змінилася лінія оборони, а міста контролює українськм влада.



"Орки не полишають спроби захопити Попасну та Рубіжне, але успіху не мають. В Рубіжному рашисти намагалися утриматися за рахунок артилерії, з якої били по місту протягом ночі. Успіху не мали, вглиб міста не просунулися. В Попасній росармія хотіла штурмувати місто, проте атаку ЗСУ відбили, супротивник поніс втрати. До того ж орки обстріляли власні позиції з мінометів", - зазначив Сергій Гайдай.



Також окупанти всю ніч на 27 березня обстрілювали Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Кремінну та Гірське. Унаслідок обстрілів у Лисичанську та Рубіжному горіло три житлові будинки.



"З-під завалів у Рубіжному ДСНС деблокували трьох людей, їх доставили в безпечне місце. У Рубіжному та Сєвєродонецьку виявлено двох поранених, обидва доставлені до місцевих лікарень", - додав очільник Луганської ОВА.



Він зауважив, що через обстріли в Луганській області масово горить лісова підстилка та суха трава. Вогонь охопив близько 15 га. У Кремінній сталася велика пожежа в одному з господарств, ДСНС її загасила.



"Так само хочу звернутися до Вас мешканці області, прошу утриматися взагалі від паління сухої трави - це зараз нам може сильно нашкодити, ДСНС не встигають гасити, нам зараз вистачає шкоди від орків. Будемо обережними та свідомими! Давайте спочатку з війною розберемось, потім всі справи!" - наголосив Сергій Гайдай.



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