У порту в Норвегії горить російське судно, було чутно вибухи

Про це повідомляє ЄП з посиланням на NRK.

Судно відбуксирували з порту, а мешканцям міста наказали бути вдома і закрити вікна через їдкий дим.

"Щойно ми відбуксирували рибальське судно до пляжу, як на борту пролунав вибух" - розповів капітан буксирного судна Пер Бергманн.

Рибальський траулер "Таманго" довжиною 54 м побудований у Владивостоці в 1967 році. Він займався виловом краба.

Поліція відмовилася від гасіння пожежі.



О 8 годині ранку за місцевим часом рятувальники чекали поки судно вигорить.

"Стався значний вибух, уламки розкидало на значній відстані навколо траулера. Через це норвезькі служби відійшли від нього на відстань від 300 до 400 метрів", - сказав керівник операції Лео Йохансен.

Судно через зміну напрямку вітру віднесло від берега.

"Бажано, щоб човен лишався якомога ближче до суші, бо якщо він вийде у більш глибокі води, збір дизельного палива стане великим викликом", - зазначив Йохансен.

На борту - 47 тонн дизпалива.



