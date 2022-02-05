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У посольстві США закликали членів комісії з обрання керівника САП нарешті виконати свою роботу

5 лютого, 2022 субота
10:19
Суспільство САП

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін закликала членів конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури припинити слухати корупціонерів

Про це Квін заявила у етері програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Інтерфакс-Україна

Вона закликала членів комісії зібратись і зробити свою роботу. 

"Це важливі члени суддівського корпусу, багато з них є важливими членами суддівської спільноти тут. Чесно кажучи, на мою думку, це про репутацію. Вони мають робити те, що вони самі сказали, що зроблять, саме вони створили процес. Вони пройшли процес, тепер вони мають завершити процес. Припиніть слухати корумповані інтереси, припиніть слухати корумпованих осіб, які намагаються зупинити процес і просто доведіть справу до кінця", - сказала Квін. 

Вона припустила, що на членів комісії впливають сили, які не хочуть, щоб антикорупційного прокурора було призначено.

"Я вважаю, що всі ті, хто корумпований, не хочуть, щоб на місці був хтось, хто може допомогти розслідувати діяльність офіційно корумпованих. Тому я вважаю, що зараз на цю комісію чиниться великий тиск, а члени комісії просто не виконують своєї роботи", - наголосила Квін.

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корупція
Посольство США
САП
Крістіна Квін
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