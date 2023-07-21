Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Основними засобами, які збивають, залишаються зенітні ракетні підрозділи, які розташовані поблизу населених пунктів, поблизу об'єктів, і вони більш локально захищають їх, а не, як кажуть, у полях", – сказав він.

За його словами, російська пропаганда намагається нав'язати людям думку, що уламки ракет і дронів летять їм на голову, бо Сили оборони спеціально розташовують ППО в містах.

Ігнат наголосив, що ППО розташована на такій відстані від міста, наскільки це можливо.

"Військове керівництво прийняло таке рішення щодо максимального захисту саме мегаполісів і важливих об'єктів із тією кількістю засобів, яку ми маємо на сьогодні", - сказав речник.

"Розв'язати це питання може F-16, який здатний уже в полях, як то кажуть, між областями перехоплювати ворожі цілі, а можливо, навіть і на кордоні з Україною", – додав він.