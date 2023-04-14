У Повітряних силах припустили, чому РФ вирішила запустити виробництво ракет Х-50
У Повітряних силах України припустили, чому Росія вирішила запустити серійне виробництво крилатих ракет Х-50. Розробки цієї ракети велись іще за часів СРСР
Про це в ефірі телемарафону 14 квітня сказав речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
За його словами, ворог використав стратегічний запас крилатих ракет на об'єкти критичної інфраструктури України. Крилата ракета Х-50 не є новою, її розробки проводились іще на часів Радянського Союзу, зазначив речник. Але чому зараз РФ вирішила нарощувати виробництво цих ракет, достеменно невідомо.
"Можливо, є більше ресурсів для виготовлення даного типу боєприпасів, можливо, цей процес є дешевшим. Але в принципі це ракета такого ж типу, як і ті, які Росія застосовувала проти наших об'єктів. Те, що вони намагаються їх створювати, це вони лише оголосили. Будемо сподіватися, що в умовах санкцій їм це буде не так просто зробити", - сказав Ігнат.
Росіяни стверджують, що їхня крилата ракета Х-50 може вражати цілі на дальності до 1,5 тисяч кілометрів. Виріб є дозвуковою ракетою, яка використовує систему наведення стратегічної ракети Х-101, але має менший за розмірами планер. Ця ракета завдожки шість метрів і має масу близько 1600 кілограмів. Її крейсерська швидкість польоту - 700 кілометрів на годину (максимальна - 950). Носіями Х-50 є бомбардувальники Ту-22М3, а також стратегічні Ту-95МС і Ту-160.
- У Генштабі припустили, що Росія, ймовірно, відклала масовані ракетні обстріли України до осені. Влітку окупанти планують запустити серійне виробництво нових ракет.
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