Таке припущення озвучив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

"Слід зазначити, що, за наявними даними, в червні цього року РФ планує приступити до серійного виробництва стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дозволить Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни", - сказав він.

Росіяни стверджують, що їхня крилата ракета Х-50 може вражати цілі на дальності до 1,5 тисяч кілометрів. Виріб є дозвуковою ракетою, яка використовує систему наведення стратегічної ракети Х-101, але має менший за розмірами планер. Ця ракета завдожки шість метрів і має масу близько 1600 кілограмів. Її крейсерська швидкість польоту - 700 кілометрів на годину (максимальна - 950). Носіями Х-50 є бомбардувальники Ту-22М3, а також стратегічні Ту-95МС і Ту-160.