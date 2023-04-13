Росія, ймовірно, відклала масовані ракетні обстріли України до осені, – Генштаб
Імовірно, Росія відклала масовані ракетні удари по Україні до осені. Влітку окупанти мають намір запустити серійне виробництво нових крилатих ракет
Таке припущення озвучив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.
"Слід зазначити, що, за наявними даними, в червні цього року РФ планує приступити до серійного виробництва стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дозволить Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни", - сказав він.
Росіяни стверджують, що їхня крилата ракета Х-50 може вражати цілі на дальності до 1,5 тисяч кілометрів. Виріб є дозвуковою ракетою, яка використовує систему наведення стратегічної ракети Х-101, але має менший за розмірами планер. Ця ракета завдожки шість метрів і має масу близько 1600 кілограмів. Її крейсерська швидкість польоту - 700 кілометрів на годину (максимальна - 950). Носіями Х-50 є бомбардувальники Ту-22М3, а також стратегічні Ту-95МС і Ту-160.
- Раніше в ГУР казали, що росіяни вичерпали свої стратегічні запаси ракет.
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