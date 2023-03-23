РФ вже не може вести масовані ракетні атаки по Україні частіше, ніж двічі на місяць, - ГУР

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, на кінець року росіяни могли виробляти по 20-30 крилатих ракет "Калібр" та "Х-101" щомісяця, а з "Іскандерами" в них значно гірша ситуація.

Він звернув увагу, що Росія зменшує використання високоточних ракет під час ударів і також збільшується інтервал між завданням ударів.

"Адже спочатку, в жовтні минулого року, росіяни здійснювали масований обстріл раз на тиждень, потім - раз на 10-14 днів, а зараз вони не можуть організувати обстріл частіше ніж двічі на місяць, тому що необхідно мати певні запаси", - наводить приклад Скібіцький.

Представник ГУР стверджує, виробництво РФ не дозволяє покривати ту кількість, яку її повітряно-космічні сили та військово-морські сили випускали раніше, і відповідно - компенсувати запаси.