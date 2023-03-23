РФ вже не може вести масовані ракетні атаки по Україні частіше, ніж двічі на місяць, - ГУР
Російські війська не здатні вести масовані ракетні атаки по Україні частіше, аніж двічі на місяць
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.
За його словами, на кінець року росіяни могли виробляти по 20-30 крилатих ракет "Калібр" та "Х-101" щомісяця, а з "Іскандерами" в них значно гірша ситуація.
Він звернув увагу, що Росія зменшує використання високоточних ракет під час ударів і також збільшується інтервал між завданням ударів.
"Адже спочатку, в жовтні минулого року, росіяни здійснювали масований обстріл раз на тиждень, потім - раз на 10-14 днів, а зараз вони не можуть організувати обстріл частіше ніж двічі на місяць, тому що необхідно мати певні запаси", - наводить приклад Скібіцький.
Представник ГУР стверджує, виробництво РФ не дозволяє покривати ту кількість, яку її повітряно-космічні сили та військово-морські сили випускали раніше, і відповідно - компенсувати запаси.
- Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джон Кірбі вважає, що російські війська можуть спробувати розпочати новий наступ на Україну за кількома напрямками.
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