У Повітряних силах припустили, якими типами ракет РФ могла обстріляти Павлоград
Російські війська в ніч на 1 травня завдали двох ударів по Павлограду Дніпропетровської області. Можливо, окупанти застосували балістичну ракету
Про це в ефірі телемарафону сказав речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
"По Павлограду було двох ударів: спочатку, ще опівночі, був, імовірно, з застосуванням балістичних ракет, а далі удар ракетою з літаків стратегічної авіації – це Х-101 вочевидь. Є ще ракети Х-555, але це однотипна ракета повітряного базування", - сказав він.
"Щоб установити тип ракети, потрібно мати її уламки", – додав Ігнат.
- У ніч на 1 травня російська армія атакувала Павлоград ракетами.
- 2 травня стало відомо, що п'ятеро дітей, які постраждали через російський ракетний удар по Павлограду, лікуються амбулаторно. Їхній стан задовільний.
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