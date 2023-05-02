Про це в ефірі телемарафону сказав речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"По Павлограду було двох ударів: спочатку, ще опівночі, був, імовірно, з застосуванням балістичних ракет, а далі удар ракетою з літаків стратегічної авіації – це Х-101 вочевидь. Є ще ракети Х-555, але це однотипна ракета повітряного базування", - сказав він.

"Щоб установити тип ракети, потрібно мати її уламки", – додав Ігнат.