У Повітряних силах сказали, чому не варто оприлюднювати фото уламків збитих ракет

Про це розповів спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, передає Радіо Свобода.

"Бачимо, що знімають уламки ракет які лежать у межах Києва. Якщо ці уламки належать нашим ракетам, якщо це тим паче західне озброєння – той самий Patriot, чи ракета NASAMS, то ворог розуміє, яким видом озброєння ми відпрацювали в тому чи іншому місці. Друге – вони це знімають, викладають у себе в Росії та показують, як "українські націоналісти" зенітними ракетами західного зразка "вдарили" по своїх же будинках та мешканцях, використовуючи це в рамках своєї пропаганди", – наголосив Ігнат.

Він також наголосив, що "фото із ракетами краще заблюрити, бо це наслідки роботи ПВО – ракета розвивається у повітрі, адже її уламки не розчиняються в повітрі".