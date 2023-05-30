У Повітряних силах сказали, чому не варто оприлюднювати фото уламків збитих ракет
Фотографувати уламки ракет, які падають після збиття силами протиповітряної оборони не варто, бо ворог може використати фото у своїх цілях
Про це розповів спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, передає Радіо Свобода.
"Бачимо, що знімають уламки ракет які лежать у межах Києва. Якщо ці уламки належать нашим ракетам, якщо це тим паче західне озброєння – той самий Patriot, чи ракета NASAMS, то ворог розуміє, яким видом озброєння ми відпрацювали в тому чи іншому місці. Друге – вони це знімають, викладають у себе в Росії та показують, як "українські націоналісти" зенітними ракетами західного зразка "вдарили" по своїх же будинках та мешканцях, використовуючи це в рамках своєї пропаганди", – наголосив Ігнат.
Він також наголосив, що "фото із ракетами краще заблюрити, бо це наслідки роботи ПВО – ракета розвивається у повітрі, адже її уламки не розчиняються в повітрі".
- У понеділок, 29 травня, в Києві пролунали вибухи. На території міста й області працювала ППО, в кількох районах столиці впали уламки ракет. Росіяни атакували Київщину "іскандерами". Усі 11 ракет, які летіли на столицю та область, було знищено силами ППО.
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