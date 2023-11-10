У Повітряних силах заявили, що окупанти не тримають у Криму носії "кинджалів"

Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в коментарі "Українській правді".

"У Криму перебувають кілька бортів МіГ-31, але модифікації БМ. Вони не є носіями ракет Х-47 "Кинджал" (їх можуть мати під крилом МіГ-31К - ред.). Ці літаки призначені для завдання ударів різними іншими авіаційними засобами ураження", - сказав Ігнат.

Читайте також: Найшвидша ракета через яку включають тривогу: чим небезпечні російські "кинджали".

За його словами, пропри це для росіян немає жодної проблеми вивести винищувачі МіГ-31К на рубіж пуску ракет з будь-якого аеродрому базування. Вони легко можуть здійснити переліт з інших аеродромів, для здійснення патрулювання або завдання ударів. Різниця лише в часі підльоту.