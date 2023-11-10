У Повітряних силах заявили, що окупанти не тримають у Криму носії "кинджалів"
У тимчасово окупованому Криму російські окупанти не утримують винищувачі МіГ-31, які несуть аеробалістичну ракету "Кинджал"
Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в коментарі "Українській правді".
"У Криму перебувають кілька бортів МіГ-31, але модифікації БМ. Вони не є носіями ракет Х-47 "Кинджал" (їх можуть мати під крилом МіГ-31К - ред.). Ці літаки призначені для завдання ударів різними іншими авіаційними засобами ураження", - сказав Ігнат.
Читайте також: Найшвидша ракета через яку включають тривогу: чим небезпечні російські "кинджали".
За його словами, пропри це для росіян немає жодної проблеми вивести винищувачі МіГ-31К на рубіж пуску ракет з будь-якого аеродрому базування. Вони легко можуть здійснити переліт з інших аеродромів, для здійснення патрулювання або завдання ударів. Різниця лише в часі підльоту.
- Президент РФ Володимир Путін та його китайський колега Сі Цзіньпін у середу, 18 жовтня, провели тривалі переговори про співпрацю. Після зустрічі Путін заявив, що Україна "задумалася над перемовинами", а літаки РФ з "кинджалами" відтепер патрулюватимуть простір над Чорним морем.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.14 Купівля 37.14Продаж 37.7
- EUR Купівля 39.51Продаж 40.42
- Актуальне
- Важливе