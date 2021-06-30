У Празі показали фільм про депортацію Сталіним кримських татар і відкрили фотовиставку про новітню окупацію півострову Росією
29 червня в столиці Чехії відбувся показ документального фільму "1944. Крим. Депортація"
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Фільм режисерів Фатіми Осман та Юнуса Паши розповідає про депортацію через історію кількох родин.
Показ в Празі влаштували посольство України в Чехії і чеська організація "Людина в біді".
"Зазвичай перед фільмами бажають приємного перегляду, але це якраз той випадок, коли я не можу побажати Вам такого, адже дивитися цей фільм буде не дуже приємно, подекуди важко, непросто", - зазначила у вступному слові перша заступниця очільника МЗС України Еміне Джеппар, вона є авторкою ідеї фільму.
Показ супроводжувала фотовиставка російського журналіста Антона Наумлюка "Вкрадене кримське дитинство" про переслідування кримських татар після початку окупації Криму у 2014 році.
"Тема порушення прав людини в Криму не повинна зникати з порядку денного в Чеській Республіці. Для нас важливо говорити про тих людей, які там залишилися, про те, що з ними відбувається", – зауважила Надія Іванова, керівниця східноєвропейської програми "Людини в біді".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.22
Купівля 27.22Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.16Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе