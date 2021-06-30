У Празі показали фільм про депортацію Сталіним кримських татар і відкрили фотовиставку про новітню окупацію півострову Росією

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Фільм режисерів Фатіми Осман та Юнуса Паши розповідає про депортацію через історію кількох родин.

Показ в Празі влаштували посольство України в Чехії і чеська організація "Людина в біді".

"Зазвичай перед фільмами бажають приємного перегляду, але це якраз той випадок, коли я не можу побажати Вам такого, адже дивитися цей фільм буде не дуже приємно, подекуди важко, непросто", - зазначила у вступному слові перша заступниця очільника МЗС України Еміне Джеппар, вона є авторкою ідеї фільму.

Показ супроводжувала фотовиставка російського журналіста Антона Наумлюка "Вкрадене кримське дитинство" про переслідування кримських татар після початку окупації Криму у 2014 році.

"Тема порушення прав людини в Криму не повинна зникати з порядку денного в Чеській Республіці. Для нас важливо говорити про тих людей, які там залишилися, про те, що з ними відбувається", – зауважила Надія Іванова, керівниця східноєвропейської програми "Людини в біді".